Власники пошкодженого житла в Одесі вже можуть подавати заявки для участі в програмі єВідновлення

Заявки одеситів повинні розглянути оперативно.

Жителі Одеси, чиї домівки постраждали внаслідок ракетних атак рф, вже можуть подавати заявки для участі в програмі єВідновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр зазначив, що заявки одеситів повинні розглянути оперативно.

Усі постраждалі жителі Одещини, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій і ракетних обстрілів рф, вже можуть подавати заявки для участі в програмі єВідновлення для отримання до 500 тис грн на ремонт житла.

«Місцеву владу прошу оперативно розглядати заяви людей, щоб ремонтні роботи розпочалися якнайшвидше і все було зроблено до холодів», — наголосив Шмигаль.

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