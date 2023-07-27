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  1. В Украине

Владельцы поврежденного жилья в Одессе уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення

19:50, 27 июля 2023
Заявки одесситов должны быть рассмотрены оперативно.
Владельцы поврежденного жилья в Одессе уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення
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Жители Одессы, чьи дома пострадали в результате ракетных атак рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр отметил, что заявки одесситов должны быть рассмотрены оперативно.

Все пострадавшие жители Одесской области, чье жилье повреждено в результате боевых действий и ракетных обстрелов рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення для получения до 500 тыс. грн на ремонт жилья.

«Местные власти прошу оперативно рассматривать заявления людей, чтобы ремонтные работы начались как можно быстрее и все было сделано до холодов», — подчеркнул Шмыгаль.

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