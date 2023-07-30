«Солодка пара» продавала цукерки з наркотиками: придбати «товар» могла навіть дитина

Молоді люди продавали наркотики аби вилізти з боргів на валютній біржі.

У Бучанському районі Київської області правоохоронці викрили цивільне подружжя, яке займалося продажем наркотиків та психотропів аби вилізти з боргової ями. Під час обшуків у них виявили амфетамін, канабіс та навіть «цукерки» із зіллям, – повідомляє поліція Київщини.

«23-річні хлопець з дівчиною налагодили оптовий збут важких наркотиків. За допомогою месенджерів отримували вказівки від кураторів, на таксі чи самокаті забирали закладки, маскували товар у пакети з ґрунтом. Далі через поштомати розсилали наркотики по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

В результаті обшуку в оселі наркоторговців виявили 250 г амфетаміну, 250 г PVP, галюциногенні гриби, канабіс, екстазі та «цукерки» із зіллям.

Молоді люди пояснили, що займались продажем наркотиків, аби вийти з боргової ями, в яку вони потрапили, граючи на валютній біржі в мережі.

Схема замовлення та доставки драг-товару, в яку свідомо долучилась ця пара, була настільки проста, що купити наркотики могла навіть дитина.

Тепер парі загрожує до 10 років позбавлення волі.

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