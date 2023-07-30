«Сладкая пара» продавала конфеты с наркотиками: приобрести «товар» мог даже ребенок

Молодые люди продавали наркотики чтобы вылезти из долгов на валютной бирже.

В Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые занимались продажей наркотиков и психотропов чтобы вылезти из долговой ямы. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже «конфеты» с зельем, – сообщает полиция Киевской области.

«23-летние парень с девушкой наладили оптовый сбыт тяжелых наркотиков. С помощью мессенджеров получали указания от кураторов, на такси или самокате забирали закладки, маскировали товар в пакеты с грунтом. Далее через почтоматы рассылали наркотики по всей Украине», – говорится в сообщении.

В результате обыска в доме наркоторговцев обнаружили 250 г амфетамина, 250 г PVP, галлюциногенные грибы, каннабис, экстази и «конфеты» с зельем.

Молодые люди объяснили, что занимались продажей наркотиков, чтобы выйти из долговой ямы, в которую они попали, играя на валютной бирже в сети.

Схема заказа и доставки драг-товара, в которую сознательно присоединилась эта пара, была настолько проста, что купить наркотики мог даже ребенок.

Теперь паре влюбленных грозит до 10 лет лишения свободы.

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