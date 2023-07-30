Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

«Сладкая пара» продавала конфеты с наркотиками: приобрести «товар» мог даже ребенок

13:18, 30 июля 2023
Молодые люди продавали наркотики чтобы вылезти из долгов на валютной бирже.
«Сладкая пара» продавала конфеты с наркотиками: приобрести «товар» мог даже ребенок
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили гражданских супругов, которые занимались продажей наркотиков и психотропов чтобы вылезти из долговой ямы. Во время обысков у них обнаружили амфетамин, каннабис и даже «конфеты» с зельем, – сообщает полиция Киевской области.

«23-летние парень с девушкой наладили оптовый сбыт тяжелых наркотиков. С помощью мессенджеров получали указания от кураторов, на такси или самокате забирали закладки, маскировали товар в пакеты с грунтом. Далее через почтоматы рассылали наркотики по всей Украине», – говорится в сообщении.

В результате обыска в доме наркоторговцев обнаружили 250 г амфетамина, 250 г PVP, галлюциногенные грибы, каннабис, экстази и «конфеты» с зельем.

Молодые люди объяснили, что занимались продажей наркотиков, чтобы выйти из долговой ямы, в которую они попали, играя на валютной бирже в сети.

Схема заказа и доставки драг-товара, в которую сознательно присоединилась эта пара, была настолько проста, что купить наркотики мог даже ребенок.

Теперь паре влюбленных грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наркотики
Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва