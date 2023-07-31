Чи зможуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією: роз'яснення

Існує список хвороб, що звільняє чоловіків призовного віку від мобілізації.

В Україні продовжено загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тож чоловікам віком від 18 до 60 років, які визнані придатними для військової служби під час воєнного стану, продовжують вручати повістки. Проте згідно Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, існує список хвороб, який звільняє від мобілізації.

Якщо військово-лікарська комісія встановить, що у військовозобов'язаного гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, то його можуть виключити з військового обліку.

У той же час, якщо за результатами медкомісії встановлено діагноз гіпертонічна хвороба ІІ або І стадії, людину можуть визнати непридатною до військової служби у мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Такого військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

Діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів. В результаті медичний огляд військово-лікарської комісії особам із симптоматичною гіпертонією проводиться також за основним захворюванням.

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