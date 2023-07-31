Смогут ли мобилизовать мужчину с гипертонией: разъяснение

Существует список болезней, освобождающий мужчин призывного возраста от мобилизации.

В Украине продлена всеобщая мобилизация до 15 ноября 2023 года. Поэтому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы во время военного положения, продолжают вручать повестки. Однако согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, существует список болезней, который освобождает от мобилизации.

Если военно-врачебная комиссия установит, что у военнообязанного гипертоническая болезнь III стадии, то его могут исключить с воинского учета.

В то же время, если по результатам медкомиссии установлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, человека могут признать непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. Такого военнообязанного могут мобилизовать.

Диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов. В результате медицинский осмотр военно-врачебной комиссии лицам с симптоматической гипертонией проводится также по основному заболеванию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.