На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату у приміщенні ПФУ

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю.

Джерело фото: Нацполіція

У Марганці на Дніпропетровщині в приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. Там чоловік підірвав гранату.

Як розповіли у Нацполіції України, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

В ході перемовин з поліцейськими, які прибули на місце події, він відпустив жінку, після чого підірвав гранату.

Поліцейські надали йому домедичну допомогу.

Зараз там тривають слідчі дії.

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