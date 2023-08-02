У Києві ще одного балансоутримувача через суд зобов’язали привести у належний стан укриття

Балансоутримувача укриття у Шевченківському районі зобов'язали привести його у належний стан.

У Києві балансоутримувача укриття у Шевченківському районі через суд зобов'язали привести у належний стан сховище для мешканців столиці.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, встановлено, що на балансі одного з комунальних підприємств перебуває захисна споруда цивільного захисту площею 196,4 кв.м, яка здатна розмістити 109 громадян.

Водночас перевіркою органів прокуратури та ДСНС України встановлено, що приміщення не готове для використання за призначенням, знаходиться у аварійному стані і не може використовуватися як укриття.

Таким чином, суд підтвердив обґрунтованість вимог прокурора до балансоутримувача про необхідність приведення сховища у належний стан.

Загалом, зазначили у пресслужбі, упродовж 2022 - 2023 років органами Київської міської прокуратури пред’явлено до судів 35 позовів про зобов’язання балансоутримувачів та власників привести захисні цивільні споруди у стан готовності до використання за призначенням.

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