В Киеве еще одного балансодержателя через суд обязали привести в надлежащее состояние укрытие

Балансодержателя укрытия в Шевченковском районе обязали привести его в надлежащее состояние.

В Киеве балансодержателя укрытия в Шевченковском районе через суд обязали привести в надлежащее состояние хранилище для жителей столицы.

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, установлено, что на балансе одного из коммунальных предприятий находится защитное сооружение гражданской защиты площадью 196,4 кв.м, способное разместить 109 граждан.

В то же время, проверкой органов прокуратуры и ГСЧС Украины установлено, что помещение не готово к использованию по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться как укрытие.

Таким образом, суд подтвердил обоснованность требований прокурора к балансодержателю о необходимости приведения хранилища в надлежащее состояние.

В целом, отметили в пресс-службе, в течение 2022-2023 годов органами Киевской городской прокуратуры предъявлено в суды 35 исков об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные гражданские сооружения в состояние готовности к использованию по назначению.

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