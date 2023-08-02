На Закарпатье обворовали известного украинского футболиста на 500 тысяч долларов: разоблачены преступники

Жертвой воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК Шахтер.

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала известного украинского футболиста на 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, двое участников преступной группы сообщены о подозрении по факту похищения чужого имущества (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

«По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.

Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации», — говорится в сообщении.

Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк. Из его дома угнали значительное количество ценных вещей и деньги.

В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тысяч долларов ущерба.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество.

В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

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