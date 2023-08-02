На Закарпатті обікрали відомого українського футболіста на 500 тисяч доларів: викрито злочинців

Жертвою крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК Шахтар.

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала відомого українського футболіста на 500 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 185 КК України).

«За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.

Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації», — йдеться у повідомленні.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК «Шахтар» Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.

Загалом вони завдали потерпілим понад 500 тисяч доларів збитків.

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно.

Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

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