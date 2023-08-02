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  1. У світі

В МЗС Польщі заявили, що є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною «немає згоди»

13:39, 2 серпня 2023
У Польщі заявили, що передадуть послу України оцінки щодо стану відносин сьогодні.
В МЗС Польщі заявили, що є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною «немає згоди»
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У Польщі заявили, що передадуть послу України оцінки щодо стану «відносин сьогодні, які, на жаль, через останні заяви деяких представників української влади є не найкращими».

Про це в ефірі RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

За його словами, є багато питань, щодо яких Польща та Україна «не дійшли згоди».

Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України.

«Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує», – сказав Яблонський.

Він вважає, що у представників України «виплеснулися певні емоції».

«Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди», – додав заступник глави МЗС Польщі.

Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть жодним політичним миттєвостям та емоціям зіпсувати відносини між українським і польським народами.

Нагадаємо, що раніше в Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі.

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