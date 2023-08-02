Дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію: Нотаріальна палата застерігає Кабмін від ризикованих кроків

Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

Нотаріальна палата України знов застерігає Кабмін від прийняття необдуманих кроків щодо дозволу на виїзд дитини за кордон через Дію.

Так, НПУ повідомляє, що опрацювала проект «Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання згоди одного з батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків», розроблений Мінцифрою.

НПУ вважає даний проект ризикованим та таким, що не відповідає закону, тому просить його відхилити. Також Нотаріальна палата нагадує, що раніше працювала над недопущенням прийняття законопроекту № 6146, яким пропонувалася ризикована та незаконна можливість надання згоди одним із батьків на тимчасовий виїзд за кордон дитини безпосередньо через Дію, без засвідчення справжності підпису батьків.

Неприпустимо проводити експерименти, від яких залежить доля дітей, особливо під час війни, зазначили в НПУ.

«Формування заяви за допомогою Порталу Дія не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, який істотно впливає на її здатній усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, чи зовсім не усвідомлює значення своїх дій та (або) не керує ними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу.

При цьому проект постанови, пропонуючи такий ризикований механізм, не дає відповіді на запитання, як особі після надання згоди у такому стані спростувати чи відкликати її, а також, як довести, що у момент надання згоди особа не усвідомлювала значення своїх дій», - зазначили в НПУ.

Портал Дія також не перевіряє вільність волевиявлення особи, і чи таке волевиявлення відповідає її внутрішній волі. Адже можуть мати місце ситуації надання згоди на тимчасовий виїзд дитини проти справжньої волі особи, під впливом помилки, обману, внаслідок застосування насильства, під впливом тяжких обставин.

Детальні зауваження НПУ надіслала відповідним суб’єктам, які можуть вплинути на опрацювання проекту.

У своїх відповідях на листи НПУ Заступник керівника Офісу Президента України , а також Радник – Уповноважений Президента з прав дитини повідомили, що скерували звернення НПУ до КМУ з проханням опрацювати порушені питання та поінформувати про результати.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань правової політики раніше підтвердив усі ризики подібних ініціатив.

Автор: Наталя Мамченко

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