Разрешение на выезд ребенка за границу через Дію: Нотариальная палата предостерегает Кабмин от рискованных шагов

Формирование согласия на выезд ребенка с помощью Дії не позволяет проверить объем дееспособности лица в момент предоставления согласия, страдает ли такое лицо психическим расстройством, не находится ли под действием спиртных напитков, наркотических средств, или вообще, является ли это его настоящим волеизъявлением.

Нотариальная палата Украины вновь предостерегает Кабмин от принятия необдуманных шагов по разрешению выезда ребенка за границу через Дію.

Так, НПУ сообщает, что проработала проект «Порядка реализации экспериментального проекта о предоставлении согласия одного из родителей на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя», разработанный Минцифрой.

НПУ считает данный проект рискованным и не соответствующим закону, поэтому просит его отклонить. Также Нотариальная палата напоминает, что ранее работала над недопущением принятия законопроекта №6146, которым предлагалась рискованная и незаконная возможность предоставления согласия одним из родителей на временный выезд за границу ребенка непосредственно через Дію, без удостоверения подлинности подписи родителей.

Недопустимо проводить эксперименты, от которых зависит судьба детей, особенно во время войны, отметили в НПУ.

«Формирование заявления с помощью Портала Дія не позволяет проверить объем дееспособности лица в момент предоставления согласия, страдает ли такое лицо психическим расстройством, которое оказывает существенное влияние на его способность осознавать значение своих действий и (или) управлять ими, не находится ли под действием спиртных напитков. , наркотических средств, совсем не осознает значения своих действий и (или) не управляет ими вследствие хронического, стойкого психического расстройства.

При этом проект постановления, предлагая такой рискованный механизм, не дает ответа на вопрос, как лицу после предоставления согласия в таком состоянии опровергнуть или отозвать его, а также как доказать, что в момент предоставления согласия лицо не осознавало значения своих действий», - отметили в НПУ.

Портал Дія также не проверяет свободу волеизъявления лица, и соответствует ли такое волеизъявление его внутренней воле. Ведь могут иметь место ситуации предоставление согласия на временный выезд ребенка против настоящей воли лица, под влиянием ошибки, обмана, вследствие применения насилия, под влиянием тяжких обстоятельств.

Подробные замечания НПУ направила соответствующим субъектам, которые могут повлиять на разработку проекта.

В своих ответах на письма НПУ Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, а также Советник – Уполномоченный Президента по правам ребенка сообщили, что направили обращение НПУ в КМУ с просьбой проработать поднятые вопросы и проинформировать о результатах.

Напомним, Комитет ВР по вопросам правовой политики ранее подтвердил все риски подобных инициатив.

Автор: Наталья Мамченко

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