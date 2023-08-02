В МИД Польши заявили, что есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной «нет согласия»

В Польше заявили, что передадут послу Украины оценки состояния отношений сегодня.

В Польше заявили, что передадут послу Украины оценки состояния «отношений сегодня, которые, к сожалению, из-за последних заявлений некоторых представителей украинских властей не являются лучшими».

Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, есть много вопросов, по которым Польша и Украина «не пришли к согласию».

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

«Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает», – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины «выплеснулись определенные эмоции».

«Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда», – добавил заместитель главы МИД Польши.

Как мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна очень ценит историческую поддержку Польши и не даст никаким политическим мгновениям и эмоциям испортить отношения между украинским и польским народами.

Ранее в Офисе Президента отвергли заявления из Варшавы, что Украина не ценит поддержку от Польши.

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