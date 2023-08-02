На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату в помещении ПФУ

На линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу.

Источник фото: Нацполиция

В Марганце на Днепропетровщине в помещении админздания раздался взрыв. Там мужчина взорвал гранату.

Как рассказали в Нацполиции Украины, на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

В ходе переговоров с полицейскими, прибывшими на место происшествия, он отпустил женщину, после чего взорвал гранату.

Полицейские оказали ему домедицинскую помощь.

Сейчас там продолжаются следственные действия.

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