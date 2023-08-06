Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту: роз’яснення

ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.

У разі відсутності документа про повну загальну середню освіту вступнику із тимчасово окупованої території необхідно спочатку скласти державну підсумкову атестацію як екстерн. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: «Крим – Україна» або «Донбас – Україна». Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи», - пише пресслужба.

Зокрема ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.

Після цього абітурієнт повинен надати до освітнього центру документи, серед яких:

заява на вступ;

сертифікат ЗНО 2020-2021 або НМТ;

довідка про взяття на облік ВПО;

документ, що посвідчує особу (за відсутності – свідоцтво про народження);

4 кольорова фотокартка розміром 3х4 см;

довідка про успішне проходження державної атестації.

Зазначається, що документи можна подати й онлайн. Для цього необхідно надіслати їх електронну адресу обраного освітнього центру.

Вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи:

з 19 до 31 липня (зарахування на бюджет);

до 23 вересня (зарахування на контракт).

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