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  1. В Украине

Как абитуриенту по ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании: разъяснение

10:40, 6 августа 2023
ГИА можно составить и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.
Как абитуриенту по ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании: разъяснение
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В случае отсутствия документа о среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала составить государственную итоговую аттестацию как экстерн. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: «Крым – Украина» или «Донбасс – Украина». Они созданы на базе заведений высшего или профессионального высшего образования, в которые абитуриент планирует поступать. Избранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу», - пишет пресс-служба.

В частности, ГИА можно составить и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:

  • заявление на поступление;
  • сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;
  • справка о взятии на учет ВПЛ;
  • документ, удостоверяющий личность (при отсутствии – свидетельство о рождении);
  • 4 цветная фотография размером 3х4 см;
  • справка об успешном прохождении государственной аттестации.

Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.

Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:

  • с 19 по 31 июля (зачисление в бюджет);
  • до 23 сентября (зачисление на контракт).

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