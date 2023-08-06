Как абитуриенту по ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании: разъяснение

В случае отсутствия документа о среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала составить государственную итоговую аттестацию как экстерн. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: «Крым – Украина» или «Донбасс – Украина». Они созданы на базе заведений высшего или профессионального высшего образования, в которые абитуриент планирует поступать. Избранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу», - пишет пресс-служба.
В частности, ГИА можно составить и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.
После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:
- заявление на поступление;
- сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;
- справка о взятии на учет ВПЛ;
- документ, удостоверяющий личность (при отсутствии – свидетельство о рождении);
- 4 цветная фотография размером 3х4 см;
- справка об успешном прохождении государственной аттестации.
Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.
Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:
- с 19 по 31 июля (зачисление в бюджет);
- до 23 сентября (зачисление на контракт).
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