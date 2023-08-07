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Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

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Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

  1. В Україні

Маляр назвала гарячі точки на фронті, які окупантам «не по зубам»

15:14, 7 серпня 2023
Армія росії намагається повернути втрачені позиції на східному напрямку країни.
Маляр назвала гарячі точки на фронті, які окупантам «не по зубам»
Джерело фото: Варта 1
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Армія рф намагається повернути позиції та оточити Авдіївку Донецької області, але їм не вдається зайти туди, – розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Military Media Center.

«Ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але їм не вдається заходити туди. Вони не ризикують, тому що не хочуть втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть програвати. Але і просунутися вони не можуть», – сказала Ганна Маляр.

Крім того, за її словами, ворог намагається взяти під контроль Мар'їнку, але – безуспішно.

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