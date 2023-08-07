Маляр назвала гарячі точки на фронті, які окупантам «не по зубам»

Армія росії намагається повернути втрачені позиції на східному напрямку країни.

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Армія рф намагається повернути позиції та оточити Авдіївку Донецької області, але їм не вдається зайти туди, – розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Military Media Center.

«Ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але їм не вдається заходити туди. Вони не ризикують, тому що не хочуть втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть програвати. Але і просунутися вони не можуть», – сказала Ганна Маляр.

Крім того, за її словами, ворог намагається взяти під контроль Мар'їнку, але – безуспішно.

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