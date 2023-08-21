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Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Володимир Зеленський: «На південному напрямку все дуже щільно заміновано, і люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки».

Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП

Але, незважаючи на заяви Дениса Маслова, розгляд дисциплінарних скарг на суддів поки не відновиться.

  1. В Україні

Через аварію на водогоні на двох вулицях у Києві знижений тиск

23:44, 21 серпня 2023
Повідомляється, що у зоні відключення є бювети.
Через аварію на водогоні на двох вулицях у Києві знижений тиск
Зображення: freepik.com
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У Києві через пошкодження на вул. Новокостянтинівській водопровідної мережі понижено тиск на вулицях Петропавлівській та Захарівській.

Як повідомили у КМДА, фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження мережі. Орієнтовні терміни виконання робіт – одна доба.

Для виконання аварійних робіт можливе обмеження руху однією із трьох смуг в напрямку Подолу.

Повідомляється, що у зоні відключення є бювети.

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