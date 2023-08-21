Через аварію на водогоні на двох вулицях у Києві знижений тиск

Повідомляється, що у зоні відключення є бювети.

Зображення: freepik.com

У Києві через пошкодження на вул. Новокостянтинівській водопровідної мережі понижено тиск на вулицях Петропавлівській та Захарівській.

Як повідомили у КМДА, фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження мережі. Орієнтовні терміни виконання робіт – одна доба.

Для виконання аварійних робіт можливе обмеження руху однією із трьох смуг в напрямку Подолу.

Повідомляється, що у зоні відключення є бювети.

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