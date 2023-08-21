Не змогла продати: Domino’s Pizza запустила процедуру банкрутства свого бізнесу в рф

Заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства у встановлені терміни.

Головний франчайзі бренду Domino's Pizza в росії DP Eurasia подає заявку про банкрутство підприємства. Власник так і не зміг продати свій бізнес у рф. Про це повідомила сама компанія.

«Сьогодні компанія оголошує про те, що безпосередня холдингова компанія DPRussia робить кроки щодо подання заяви про банкрутство DPRussia», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьому передує оголошення від 28 грудня 2022 року, в якому підтверджується, що компанія оцінює свою присутність у росії, вплив санкцій та свою здатність продовжувати обслуговувати своїх клієнтів у рф.

«У зв'язку з цим російський сегмент було класифіковано як припинену діяльність в фінансовій звітності компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року», - йдеться у заяві.

Безпосередня холдингова компанія DPRussia тепер змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як діючого підприємства. Таким чином це призведе до припинення присутності групи в росії.

Компанія Domino's Pizza управляє найбільшою у світі мережею піцерій. Мережа, що представлена у 85 країнах світу і включає 15 900 ресторанів, продає понад 3 млн піц на добу.

Першу філію Domino's Pizza в росії відкрили 1998 року в москві, на вулиці Бауманська. Станом на 31 грудня 2018 року компанія мала 179 ресторанів у рф, 78 з яких працювали за франчайзингом, а 101 є власним.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.