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Верховна Рада змінить умови відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

Зокрема змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

Арахамія і Третьякова внесли законопроект про грошове забезпечення військових та поліцейських

Зокрема, пропонується встановити умови, за яких військовослужбовцям, що звільняються, виплачується одноразова грошова допомога.

Суддя Верховного Суду Віктор Стрільчук звільнився у відставку

Віктор Стрільчук здійснював правосуддя більше 30 років.

В Офісі Генпрокурора визначили, хто може отримувати подарунки та що з ними робити

Для оцінки вартості подарунків в Офісі Генпрокурора створили спеціальну комісію.

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Хрещатик готують до Дня Незалежності: фото

07:00, 22 серпня 2023
На столичному Хрещатику розміщують перші трофейні танки, які ЗСУ відібрали в окупантів.
Хрещатик готують до Дня Незалежності: фото
Джерело фото: УНІАН

У центрі Києва вже розпочалася підготовка до організації святкових подій з нагоди Дня Незалежності України. Раніше в КМДА повідомили, що цього року у Києві не буде масових заходів.

Українці матимуть змогу вільно насолодитися атмосферою свята та зробити фотографії поруч із військовою технікою, що стане експозицією на Хрещатику. Ця вулиця буде перекрита для транспорту з 20 серпня до 28 серпня, щоб створити сприятливі умови для святкових заходів та урочистостей.

УНІАН показав центр столиці та з'ясував, як змінюється столиця: на Хрещатику вже розміщують перші трофейні танки, які ЗСУ відібрали в окупантів.

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