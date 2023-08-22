Хрещатик готують до Дня Незалежності: фото

На столичному Хрещатику розміщують перші трофейні танки, які ЗСУ відібрали в окупантів.

Джерело фото: УНІАН

У центрі Києва вже розпочалася підготовка до організації святкових подій з нагоди Дня Незалежності України. Раніше в КМДА повідомили, що цього року у Києві не буде масових заходів.

Українці матимуть змогу вільно насолодитися атмосферою свята та зробити фотографії поруч із військовою технікою, що стане експозицією на Хрещатику. Ця вулиця буде перекрита для транспорту з 20 серпня до 28 серпня, щоб створити сприятливі умови для святкових заходів та урочистостей.

УНІАН показав центр столиці та з'ясував, як змінюється столиця: на Хрещатику вже розміщують перші трофейні танки, які ЗСУ відібрали в окупантів.

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