Крещатик готовят ко Дню Независимости: фото

На столичном Крещатике размещают первые трофейные танки, которые ВСУ отобрали у оккупантов.

Источник фото: УНИАН

В центре Киева уже началась подготовка к организации праздничных событий по случаю Дня Независимости Украины. Ранее в КГГА сообщили, что в этом году в Киеве не будет массовых мероприятий.

Украинцы смогут свободно насладиться атмосферой праздника и сделать фотографии рядом с военной техникой, которая станет экспозицией на Крещатике. Эта улица будет перекрыта для транспорта с 20 августа по 28 августа, чтобы создать благоприятные условия для праздничных мероприятий и торжеств.

УНИАН показал центр столицы и выяснил, как меняется столица: на Крещатике уже размещают первые трофейные танки, которые ВСУ отобрали у оккупантов.

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