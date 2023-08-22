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Верховная Рада изменит условия отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

В частности, изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

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Крещатик готовят ко Дню Независимости: фото

07:00, 22 августа 2023
На столичном Крещатике размещают первые трофейные танки, которые ВСУ отобрали у оккупантов.
Крещатик готовят ко Дню Независимости: фото
Источник фото: УНИАН

В центре Киева уже началась подготовка к организации праздничных событий по случаю Дня Независимости Украины. Ранее в КГГА сообщили, что в этом году в Киеве не будет массовых мероприятий.

Украинцы смогут свободно насладиться атмосферой праздника и сделать фотографии рядом с военной техникой, которая станет экспозицией на Крещатике. Эта улица будет перекрыта для транспорта с 20 августа по 28 августа, чтобы создать благоприятные условия для праздничных мероприятий и торжеств.

УНИАН показал центр столицы и выяснил, как меняется столица: на Крещатике уже размещают первые трофейные танки, которые ВСУ отобрали у оккупантов.

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