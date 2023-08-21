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Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.

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Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

17:52, 21 августа 2023
Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.
Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что «Украина сегодня является равноправным и полноценным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры».

«россия продолжает вести против нашего государства гибридную войну, поэтому на международном уровне появляются такие заявления, как озвученное недавно предложение об обмене территорий Украины на членство в НАТО. Подобные разговоры имеют только одну цель – адвокатировать позицию России.

Агрессор использует любые возможности, каналы воздействия, в том числе агентов, выражающих в публичном пространстве провокационные заявления. Я не хочу сказать, что руководитель секретариата аппарата главы НАТО Стиан Енссен – это агент влияния России, но когда такие разговоры кем-то инициируются, они невольно начинают где-то циркулировать», - цитирует Вениславского сайт парламента.

«Нам нужно делать свое, и нашу позицию ясно озвучил Президент Украины Владимир Зеленский. Она поддерживается беспрецедентным количеством граждан Украины – 80-90%. Мы должны освободить все оккупированные территории, и никаких территориальных уступок точно быть не может. Они не приемлемы ни для власти, ни для общества», - подчеркнул парламентарий.

По словам Вениславского, следует ориентироваться только на официальную позицию спикеров, правительств, глав государств наших союзников.

«Все они говорят одно и то же: никакой усталости от помощи Украине нет, Украина будет получать столько помощи, сколько необходимо для деоккупации всех временно оккупированных территорий. Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по поводу принуждения Украины к переговорам. Украина в настоящее время является равноправным и полноценным субъектом, который может самостоятельно высказать свою точку зрения, которую принимают, а не направляют партнеры», - сказал народный депутат.

По его словам, территориальные уступки неприемлемы, равно как и замораживание войны.

Автор: Наталья Мамченко

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