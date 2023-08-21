$3000 за постановку призывника на военный учет: в Черкасской области сообщено о подозрении работнику военкомата

Работник военкомата и двое подельников за взятку пообещали обеспечить решение о постановке призывника на военный учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

В Черкасской области сообщено о подозрении работнику военкомата и двум сообщникам в получении 3 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона поставлено в известность о подозрении должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю учреждения здравоохранения и гражданскому лицу по факту получения неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.368 УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые получили 3000 долларов. За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на военный учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

В настоящее время одному из них избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении 2 других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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