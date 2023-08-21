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Ушла из жизни судья Одесского апелляционного хозяйственного суда в отставке Эмма Андреева

17:34, 21 августа 2023
Судья была одной из основательниц Ассоциации судей хозяйственных судов Украины.
Ушла из жизни судья Одесского апелляционного хозяйственного суда в отставке Эмма Андреева

На 75-м году жизни перестало биться сердце судьи в отставке Эммы Ивановны Андреевой.

Об этом сообщили в Ассоциации судей хозяйственных судов Украины.

«На 75-м году жизни перестало биться сердце Эммы Ивановны Андреевой – одной из основательниц Ассоциации судей хозяйственных судов Украины, опытной судьи в отставке, Заслуженного юриста Украины, мудрой и отзывчивой женщины!

Более 33 лет своей жизни Эмма Ивановна отдала служению правосудию, из них 12 лет в должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Эммы Андреевой.

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