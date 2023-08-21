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  1. Суд інфо

Пішла із життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Емма Андрєєва

17:34, 21 серпня 2023
Суддя була однією із засновниць Асоціації суддів господарських судів України.
Пішла із життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Емма Андрєєва

На 75-му році життя перестало битися серце судді у відставці Емми Іванівни Андрєєвої.

Про це повідомили у Асоціація суддів господарських судів України.

«На 75-му році життя перестало битися серце Емми Іванівни Андрєєвої - однієї з засновниць Асоціації суддів господарських судів України, досвідченої судді у відставці, Заслуженого юриста України, мудрої та чуйної жінки!

Понад 33 роки свого життя Емма Іванівна віддала служінню правосуддю, з них 12 років на посаді судді Одеського апеляційного господарського суду», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Емми Андрєєвої.

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