Пішла із життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Емма Андрєєва

Суддя була однією із засновниць Асоціації суддів господарських судів України.

На 75-му році життя перестало битися серце судді у відставці Емми Іванівни Андрєєвої.

Про це повідомили у Асоціація суддів господарських судів України.

«На 75-му році життя перестало битися серце Емми Іванівни Андрєєвої - однієї з засновниць Асоціації суддів господарських судів України, досвідченої судді у відставці, Заслуженого юриста України, мудрої та чуйної жінки!

Понад 33 роки свого життя Емма Іванівна віддала служінню правосуддю, з них 12 років на посаді судді Одеського апеляційного господарського суду», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Емми Андрєєвої.