За ґрати на 15 років відправили колаборанта, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі

15 років за ґратами проведе ексголова однієї з місцевих громадських організацій, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі.

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав координатор агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Дніпрі, – повідомляє пресслужба СБУ.

Доведено, що зловмисники коригували російські ракетні удари по місту, а потім «звітували» агресору про наслідки ворожих атак.

Статус голови однієї з місцевих громадських організацій резидент використовував для прикриття розвідувально-підривної діяльності воєнної розвідки рф. Однак у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні цього року зловмисника та 6 учасників його групи було затримано. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.

За матеріалами СБУ суд призначив резиденту російського гру 15 років тюрми.

Злочинцем виявився місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення рф був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора. Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в «режим очікування», яка навесні 2022 року приступила до збору інформації про місцезнаходження і технічний стан ключових об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму «куратору» з російського гру через анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів ворожого поплічника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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