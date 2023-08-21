Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП

Але, незважаючи на заяви Дениса Маслова, розгляд дисциплінарних скарг на суддів поки не відновиться.

Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

Бюро КРЕС висловило до законопроекту 5456-д зауваження щодо гарантій та статусу суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ

Бюро Консультативної ради європейських суддів ухвалило висновок стосовно законопроекту 5456-д у контексті питань переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ.

  1. В Україні

За ґрати на 15 років відправили колаборанта, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі

19:22, 21 серпня 2023
15 років за ґратами проведе ексголова однієї з місцевих громадських організацій, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі.
За ґрати на 15 років відправили колаборанта, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав координатор агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Дніпрі, – повідомляє пресслужба СБУ.

Доведено, що зловмисники коригували російські ракетні удари по місту, а потім «звітували» агресору про наслідки ворожих атак.

Статус голови однієї з місцевих громадських організацій резидент використовував для прикриття розвідувально-підривної діяльності воєнної розвідки рф. Однак у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні цього року зловмисника та 6 учасників його групи було затримано. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.

За матеріалами СБУ суд призначив резиденту російського гру 15 років тюрми.

Злочинцем виявився місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення рф був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора. Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в «режим очікування», яка навесні 2022 року приступила до збору інформації про місцезнаходження і технічний стан ключових об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму «куратору» з російського гру через анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів ворожого поплічника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду