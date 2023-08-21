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За решетку на 15 лет отправили коллаборанта, который создал агентурную сеть российской игры в Днепре

19:22, 21 августа 2023
15 лет за решеткой проведет экс-глава одной из местных общественных организаций, который создал агентурную сеть российской игры в Днепре.
За решетку на 15 лет отправили коллаборанта, который создал агентурную сеть российской игры в Днепре
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По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получил координатор агентурной сети главного управления генштаба вс рф (известного как гру), которая действовала в Днепре, – сообщает пресс-служба СБУ.

Доказано, что злоумышленники корректировали российские ракетные удары по городу, а затем «отчитывались» агрессору о последствиях вражеских атак.

Статус председателя одной из местных общественных организаций резидент использовал для прикрытия разведывательно-подрывной деятельности военной разведки рф. Однако в результате спецоперации контрразведки СБУ в Днепре в январе этого года злоумышленник и 6 участников его группы были задержаны. Еще одного участника этой сети Служба безопасности задержала в августе.

По материалам СБУ суд назначил резиденту российского гру 15 лет тюрьмы.

Преступником оказался местный житель, который еще в начале полномасштабного вторжения рф был завербован кадровым сотрудником военной разведки страны-агрессора. Тогда он получил задание сформировать собственную агентурную сеть и перейти в «режим ожидания», которая весной 2022 года приступила к сбору информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона.

Резидент передавал полученные от своих информаторов разведданные напрямую своему «куратору» из российской игры через анонимные мессенджеры.

На основании собранных доказательств вражеский пособник признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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