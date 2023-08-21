В Киеве поручили не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа

Также мэр попросил принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости, запланированных на государственном уровне.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Из соображений безопасности Киев не планирует массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что выдал отдельное поручение своим заместителям и председателям столичных райгосадминистраций относительно недопущения согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

«Поскольку из соображений безопасности город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям главы КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа.

К руководителям Главных управлений Национальной полиции и ГСЧС в городе Киеве обратился с просьбой принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне», – подчеркнул Виталий Кличко.

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