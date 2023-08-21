$3000 за постановку призовника на військовий облік: на Черкащині повідомлено про підозру працівнику військкомату

Працівник військкомату та двоє спільників за хабар пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

На Черкащині повідомлено про підозру працівнику військкомату та двом спільникам в одержанні 3 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру службовій особі одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області, представнику закладу охорони здоров’я та цивільній особі за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані отримали 3000 доларів. За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Наразі одному з них обрано запобіжний захід - тримання під вартою, відносно 2 інших осіб до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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