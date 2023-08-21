Федір Веніславський: Україна сьогодні є рівноправним суб’єктом міжнародної політики, ми висловлюємо свою точку зору, яку приймають партнери

Закулісні розмови лунають фоном уже півтора року, проте не думаю, що вони призведуть до консолідованих зусиль усіх наших партнерів щодо змушування України до перемовин, - Веніславський.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що «Україна сьогодні є рівноправним і повноцінним суб’єктом міжнародної політики, ми висловлюємо свою точку зору, яку приймають партнери».

«росія продовжує вести проти нашої держави гібридну війну, саме тому на міжнародному рівні з’являються такі заяви, як озвучена недавно пропозиція про обмін територій України на членство в НАТО. Подібні розмови мають лише одну мету – адвокатувати позицію рф.

Агресор використовує будь-які можливості, канали впливу, зокрема агентів, які висловлюють у публічному просторі провокаційні заяви. Я не хочу сказати, що керівник секретаріату апарату голови НАТО Стіан Єнссен – це агент впливу рф, але коли такі розмови кимось ініціюються, то вони мимоволі починають десь циркулювати», - цитує Веніславського сайт парламенту.

«Нам треба робити своє, і нашу позицію чітко озвучив Президент України Володимир Зеленський. Вона підтримується безпрецедентною кількістю громадян України – 80-90%. Ми маємо звільнити всі окуповані території, і жодних територіальних поступок точно бути не може. Вони не є прийнятними ні для влади, ні для суспільства», - підкреслив парламентарій.

За словами Веніславського, слід орієнтуватися лише на офіційну позицію спікерів, урядів, очільників держав наших союзників.

«Усі вони кажуть одне і те саме: жодної втоми від допомоги Україні немає, Україна отримуватиме стільки допомоги, скільки необхідно для деокупації всіх тимчасово окупованих територій. Закулісні розмови лунають фоном уже півтора року, проте не думаю, що вони призведуть до консолідованих зусиль усіх наших партнерів щодо змушування України до перемовин. Україна нині є рівноправним і повноцінним суб’єктом, що може самостійно висловити свою точку зору, яку приймають, а не скеровують партнери», - сказав народний депутат.

За його словами, територіальні поступки є неприйнятними, так само як і заморожування війни.

Автор: Наталя Мамченко

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