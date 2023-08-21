Не смогла продать: Domino's Pizza запустила процедуру банкротства своего бизнеса в рф

Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.

Главный франчайзи бренда Domino's Pizza в россии DP Eurasia подает заявку о банкротстве предприятия. Собственник так и не смог продать свой бизнес в рф. Об этом сообщила сама компания.

«Сегодня компания объявляет о том, что непосредственная холдинговая компания DPRussia делает шаги по подаче заявления о банкротстве DPRussia», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этому предшествует объявление от 28 декабря 2022 года, в котором подтверждается, что компания оценивает свое присутствие в рф, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в россии.

«В этой связи российский сегмент был классифицирован как прекращенная деятельность в финансовой отчетности компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года», - говорится в заявлении.

Непосредственная холдинговая компания DPRussia теперь вынуждена сделать этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DPRussia как действующего предприятия. Таким образом, это приведет к прекращению присутствия группы в рф.

Компания Domino's Pizza управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть, представленная в 85 странах мира и включающая 15 900 ресторанов, продает более 3 млн пицц в сутки.

Первый филиал Domino's Pizza в рф был открыт в 1998 году в москве, на улице Бауманская. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имела 179 ресторанов в рф, 78 из которых работали по франчайзингу, а 101 является своим.

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