Из-за аварии на водопроводе на двух улицах в Киеве снижено давление

В Киеве из-за повреждений на ул. Новоконстантиновской водопроводной сети понижено давление на улицах Петропавловской и Захаровской.
Как сообщили в КГГА, специалисты «Киевводоканала» работают над ликвидацией повреждения сети. Ориентировочные сроки выполнения работ – сутки.
Для выполнения аварийных работ возможно ограничение движения одной из трех полос в направлении Подола.
Сообщается, что в зоне отключения есть бюветы.
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