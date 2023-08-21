Из-за аварии на водопроводе на двух улицах в Киеве снижено давление

Сообщается, что в зоне отключения есть бюветы.

Изображение: freepik.com

В Киеве из-за повреждений на ул. Новоконстантиновской водопроводной сети понижено давление на улицах Петропавловской и Захаровской.

Как сообщили в КГГА, специалисты «Киевводоканала» работают над ликвидацией повреждения сети. Ориентировочные сроки выполнения работ – сутки.

Для выполнения аварийных работ возможно ограничение движения одной из трех полос в направлении Подола.

Сообщается, что в зоне отключения есть бюветы.

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