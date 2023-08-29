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«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».

Суддя виправдав військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою, вказавши, що закони України є «авторськими творами»

Юридична спільнота обговорює виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до військкомату – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.

У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

Посли G7 зустрілись зі Стефанчуком для обговорення судової реформи і посилення НАБУ та САП

Посли країн Великої сімки зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

  1. В Україні

Кабмін звільнив заступників очільників Нацагентства з питань державної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій

14:03, 29 серпня 2023
Звільнено Андрія Заболотного та Максима Грицаєнка.
Кабмін звільнив заступників очільників Нацагентства з питань державної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій
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У вівторок, 29 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянули і кадрові питання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, звільнено Заболотного Андрія Володимировича з посади заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Також уряд звільнив Грицаєнка Максима Георгійовича з посади першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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