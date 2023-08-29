Кабмін звільнив заступників очільників Нацагентства з питань державної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій

Звільнено Андрія Заболотного та Максима Грицаєнка.

У вівторок, 29 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянули і кадрові питання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, звільнено Заболотного Андрія Володимировича з посади заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Також уряд звільнив Грицаєнка Максима Георгійовича з посади першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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