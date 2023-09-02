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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

  1. В Україні

Павло Кириленко може очолити АМКУ замість Ольги Піщанської: депутат анонсував кадрові зміни

14:04, 2 вересня 2023
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Ольга Піщанська буде призначена на посаду голови Фонду держмайна.
Павло Кириленко може очолити АМКУ замість Ольги Піщанської: депутат анонсував кадрові зміни
Фото: ВРУ
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Верховна Рада на наступному пленарному тижні може розглянути кадрові зміни в органах влади. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Ольга Піщанська залишить Антимонопольний комітет і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна.

Також він повідомив, що замість неї головою АМКУ призначать Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

"Наступний пленарний тиждень буде прям дуже насичений подіями", - наголосив Железняк. 

Нагадаємо, що Железняк повідомив, що новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів. 

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