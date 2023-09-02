Павло Кириленко може очолити АМКУ замість Ольги Піщанської: депутат анонсував кадрові зміни

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Ольга Піщанська буде призначена на посаду голови Фонду держмайна.

Фото: ВРУ

Верховна Рада на наступному пленарному тижні може розглянути кадрові зміни в органах влади. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Ольга Піщанська залишить Антимонопольний комітет і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна.

Також він повідомив, що замість неї головою АМКУ призначать Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

"Наступний пленарний тиждень буде прям дуже насичений подіями", - наголосив Железняк.

Нагадаємо, що Железняк повідомив, що новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів.

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