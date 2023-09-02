Павел Кириленко может возглавить АМКУ вместо Ольги Песчанской: депутат анонсировал кадровые изменения

Верховная Рада на следующей пленарной неделе может рассмотреть кадровые изменения в органах власти. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
По его словам, Ольга Песчанская покинет Антимонопольный комитет и будет назначена на должность главы Фонда госимущества.
Также он сообщил, что вместо нее главой АМКУ назначат Павла Кириленко, нынешнего главу Донецкой ОВА.
"Следующая пленарная неделя будет прям очень насыщена событиями", - подчеркнул Железняк.
Напомним, что Железняк сообщил, что новой главой Минкульта может стать Юлия Федив.
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