Павел Кириленко может возглавить АМКУ вместо Ольги Песчанской: депутат анонсировал кадровые изменения

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Ольга Песчанская будет назначена на должность главы Фонда госимущества.

Фото: ВРУ

Верховная Рада на следующей пленарной неделе может рассмотреть кадровые изменения в органах власти. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, Ольга Песчанская покинет Антимонопольный комитет и будет назначена на должность главы Фонда госимущества.

Также он сообщил, что вместо нее главой АМКУ назначат Павла Кириленко, нынешнего главу Донецкой ОВА.

"Следующая пленарная неделя будет прям очень насыщена событиями", - подчеркнул Железняк.

Напомним, что Железняк сообщил, что новой главой Минкульта может стать Юлия Федив.

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