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  1. В Украине

Минобороны взыщет 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпайков для ВСУ

18:53, 2 сентября 2023
Минобороны подало в суд на поставщика сухпайков за несоблюдение условий договора.
Минобороны взыщет 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпайков для ВСУ
Источник фото: ArmyInform
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Министерство обороны Украины сообщило о своих намерениях взыскать сумму в 456 миллионов гривен от недобросовестного поставщика сухпайков, – сообщает пресс-служба министерства.

«Юридической службой Министерства обороны Украины постоянно принимаются меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения контрагентами условий договоров на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности продуктовых наборов для военнослужащих», – говорится в сообщении.

Согласно информации от Министерства обороны, этот случай относится к частной компании, с которой был заключен договор в начале полномасштабного вторжения рф в Украину, а именно 14 марта 2022 года. Это соглашение предусматривало поставки продуктов для Киевского гарнизона.

В заявлении Минобороны отмечается, что поставщик нарушал условия договора неоднократно. В декабре 2022 года Министерство обороны подало иск к предприятию, требуя взыскания предоплаты и пени на сумму 456,660 миллионов гривен (430 миллионов - сумма договора, 26,660 миллионов - пеня).

Хозяйственный суд города Киева рассмотрел это дело и открыл производство по делу №910/13416/22 от 9 января 2023 года. Суд принял решение удовлетворить заявление Министерства обороны о взыскании исковых требований и наложил арест на счета предприятия на сумму иска.

В феврале 2023 года Офис Генерального прокурора был привлечен к делу. В мае 2023 года Министерство обороны Украины вместе с органами прокуратуры приняли решение подать исковое заявление с целью признания недействительным дополнительного соглашения, которое было заключено по вышеупомянутому договору.

«Вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным», – говорится в сообщении Минобороны.

В этом году 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании по основному договору.

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