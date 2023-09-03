В августе украинцы больше пересекали границу на въезд в Украину, чем выезжали – ГПСУ

Всего в августе сотрудники Госпогранслужбы оформили пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой почти для 3,9 млн человек, из которых 86% составляли украинцы.

Источник фото: facebook.com/DPSUkraine

В августе на границе наблюдался оживленный пассажиротранспортный поток. А количество пересечений границы украинцами, рассказали в Государственной пограничной службе, на 100 тысяч раз было больше на возвращение, чем тех, кто направлялся на выезд.

Всего в августе сотрудники Госпогранслужбы оформили пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой почти для 3,9 млн человек, из которых 86% составляли граждане Украины – преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

В ГПСУ отмечают, что в начале летнего сезона, в июне, преобладало количество украинцев, которые ехали за границу. В августе и июле ситуация отличается с первого месяца лета – граждане больше направлялись на въезд.

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