У серпні українці більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж виїжджали – ДПСУ

Загалом у серпні співробітники Держприкордонслужби оформили пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою майже для 3,9 млн осіб, з яких 86% становили українці.

Джерело фото: facebook.com/DPSUkraine

У серпні на кордоні спостерігався пожвавлений пасажиро-транспортний потік. А кількість перетинів кордону українцями, розповіли у Державній прикордонній службі, на 100 тисяч разів була більша на повернення ніж тих, хто прямував на виїзд.

Загалом у серпні співробітники Держприкордонслужби оформили пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою майже для 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України – переважно жінки, діти та літні люди.

У ДПСУ відмічають, що на початку літнього сезону, у червні, переважала кількість українців, які їхали за кордон. У серпні і липні ситуація відрізняється від першого місяця літа – громадяни більше прямували на в’їзд.

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