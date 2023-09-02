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  1. В Україні

рф розгорнула «резервну армію», щоб кинути додаткові сили на південь України — ISW

18:20, 2 вересня 2023
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що 25-та загальновійськова армія рф навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.
рф розгорнула «резервну армію», щоб кинути додаткові сили на південь України — ISW
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Російські військові розгорнули "резервну армію" для того, щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися "захищати" південь від українського контрнаступу, що просувається вперед. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що також про це говорив начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов.

Як вважають експерти ISW, 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Також повідомляється, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного та вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик. Крім того, російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі.

В ISW зазначили, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та досягли певного прогресу 1 вересня.  Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

За даними Генштабу, ЗСУ досягли успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) та на заході Запорізької області. Однак російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

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