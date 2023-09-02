Американець подорожував по Дунаю та випадково порушив кордон України

Іноземець сприйняв український берег як зону ЄС.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники виявили 63-річного каліфорнійця, який порушив кордон України на Одещині.

Як розповіли у ДПСУ, чоловік розпочав подорож у Німеччині майже 2 місяці тому і подорожував по Дунаю, періодично пришвартовуючись до берегів різних європейських країн.

Іноземець повідомив, що помилився та випадково сприйняв український берег як зону ЄС, де немає між країнами кордонів. Він розповів, що пройшов Австрію, Словаччину, Хорватію, Угорщину, Сербію, Болгарію та Румунію. Після чого планував дійти Георгієвським гирлом аж до Чорноморського узбережжі – села Сфинту-Георге.

Всього подорож американця тривала 57 днів, в ході якої він періодично в різних країн робив поповнення запасів провізії.

Як зазначили у ДПСУ, прикордонники оформили на іноземця протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи судом його буде передано в порядку реадмісії румунській стороні.

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