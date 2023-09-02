Американец путешествовал по Дунаю и случайно нарушил границу Украины

Иностранец принял украинский берег как зону ЕС.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники обнаружили 63-летнего калифорнийца, который нарушил границу Украины на Одесщине.

Как рассказали в ГПСУ, мужчина начал путешествие в Германии почти 2 месяца назад и путешествовал по Дунаю, периодически пришвартовываясь к берегам разных европейских стран.

Иностранец сообщил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ. Он рассказал, что прошел Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. После чего планировал дойти Георгиевским устьем до Черноморского побережья – села Сфинту-Георге.

Всего путешествие американца длилось 57 дней, в ходе которого он периодически в разных странах делал пополнения запасов провизии.

Как отметили в ГПСУ, пограничники оформили на иностранца протокол об административном правонарушении. После рассмотрения дела судом его будет передано в порядке реадмиссии румынской стороне.

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