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  1. В Украине

рф развернула «резервную армию», чтобы бросить дополнительные силы на юг Украины — ISW

18:20, 2 сентября 2023
Эксперты Института изучения войны считают, что 25-я общевойсковая армия рф вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание.
рф развернула «резервную армию», чтобы бросить дополнительные силы на юг Украины — ISW
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Российские военные развернули "резервную армию" для того, чтобы их подразделения из Луганской области передислоцировались "защищать" юг от продвигающегося вперед украинского контрнаступления. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что также об этом говорил начальник Главного военного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Как считают эксперты ISW, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание.

Также сообщается, что оккупанты разочарованы российским контрбатарейным огнем вблизи Урожайного и вдоль линии Новомайорское-Новодонецкое-Керменчик. Кроме того, российские солдаты, обороняющиеся в этом районе, находятся в плохом физическом состоянии и психологическом стрессе.

В ISW отметили, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и добились определенного прогресса 1 сентября. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ незначительно продвинулись северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

По данным Генштаба, ВСУ добились успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (5-13 км к югу от Орехова) и на западе Запорожской области. Однако российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

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