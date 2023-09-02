Міноборони стягне 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпайків для ЗСУ

Міноборони подало до суду на постачальника сухпайків за недотримання умов договору.

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Міністерство оборони України повідомило про свої наміри стягнути суму в 456 мільйонів гривень від недобросовісного постачальника сухпайків, – повідомляє пресслужба міністерства.

«Юридичною службою Міністерства оборони України постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб Збройних Сил України, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, цей випадок відноситься до приватної компанії, з якою було укладено договір на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, а саме 14 березня 2022 року. Ця угода передбачала постачання продуктів для Київського гарнізону.

У заяві Міноборони зазначається, що постачальник порушував умови договору неодноразово. У грудні 2022 року Міністерство оборони подало позов до підприємства, вимагаючи стягнення попередньої оплати і пені на суму 456,660 мільйонів гривень (430 мільйонів – сума договору, 26,660 мільйонів – пеня).

Господарський суд міста Києва розглянув цю справу та відкрив провадження в справі №910/13416/22 від 9 січня 2023 року. Суд прийняв рішення задовольнити заяву Міністерства оборони щодо стягнення позовних вимог та наложив арешт на рахунки підприємства на суму позову.

У лютому 2023 року Офіс Генерального прокурора було залучено до справи. В травні 2023 року Міністерство оборони України разом з органами прокуратури прийняли рішення подати позовну заяву з метою визнання недійсною додаткової угоди, яка була укладена щодо вищезазначеного договору.

«Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Цього року 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

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