Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Раді зареєстрували законопроект про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Представник Зеленського Федір Веніславський зареєстрував анонсований законопроект про скасування відстрочки для чоловіків, що вирішили отримувати другу вищу освіту після 30 років.

Питання здійснення онлайн-трансляцій засідань ВРП залишать на розсуд Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

  1. В Україні

Міноборони стягне 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпайків для ЗСУ

18:53, 2 вересня 2023
Міноборони подало до суду на постачальника сухпайків за недотримання умов договору.
Міноборони стягне 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпайків для ЗСУ
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство оборони України повідомило про свої наміри стягнути суму в 456 мільйонів гривень від недобросовісного постачальника сухпайків, – повідомляє пресслужба міністерства.

«Юридичною службою Міністерства оборони України постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб Збройних Сил України, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, цей випадок відноситься до приватної компанії, з якою було укладено договір на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, а саме 14 березня 2022 року. Ця угода передбачала постачання продуктів для Київського гарнізону.

У заяві Міноборони зазначається, що постачальник порушував умови договору неодноразово. У грудні 2022 року Міністерство оборони подало позов до підприємства, вимагаючи стягнення попередньої оплати і пені на суму 456,660 мільйонів гривень (430 мільйонів – сума договору, 26,660 мільйонів – пеня).

Господарський суд міста Києва розглянув цю справу та відкрив провадження в справі №910/13416/22 від 9 січня 2023 року. Суд прийняв рішення задовольнити заяву Міністерства оборони щодо стягнення позовних вимог та наложив арешт на рахунки підприємства на суму позову.

У лютому 2023 року Офіс Генерального прокурора було залучено до справи. В травні 2023 року Міністерство оборони України разом з органами прокуратури прийняли рішення подати позовну заяву з метою визнання недійсною додаткової угоди, яка була укладена щодо вищезазначеного договору.

«Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Цього року 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва