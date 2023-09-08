Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила до 40% запасів прісної води, — Укргідроенерго

Повідомляється, що до підриву було приблизно 18,6 млн кубокілометрів води, зараз у руслі річки залишилося 3-3,5 млн кубокілометра.

Внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів прісної води. Цього запасу українцям вистачило б на рік. Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

«Ми втратили 35-40% запасів прісної води. До підриву було приблизно 18,6 млн. кубокілометрів води, зараз у руслі річки залишилося 3-3,5 млн. кубокілометрів. Втрачену воду Україна могла б споживати протягом року», – сказав Сирота.

За його словами, будівництво тимчасової гідроспоруди, яка має припинити стрімкий витік води Каховського водосховища, необхідно виконати до весняної повені, інакше доведеться чекати ще рік.

Сирота прогнозує, що будівництво такої споруди триватиме орієнтовно три місяці.

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