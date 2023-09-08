Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла до 40% запасов пресной воды, — Укргидроэнерго

Сообщается, что до подрыва было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, сейчас в русле реки осталось 3-3,5 млн кубокилометров.

В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды. Этого объема украинцам бы хватило на год. Об этом сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

«Мы потеряли 35-40% запасов пресной воды. До подрыва было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, сейчас в русле реки осталось 3-3,5 млн кубокилометра. Потерянную воду Украина могла бы потреблять в течение года», – сказал Сирота.

По его словам, строительство временного гидросооружения, которое должно прекратить износ (стремительную утечку воды) Каховского водохранилища, необходимо выполнить до весеннего половодья, в противном случае придется ждать еще год.

Сирота прогнозирует, что строительство такого сооружения займет ориентировочно три месяца.

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