Шмигаль: Влада має мету — розмінувати всю Україну за 5-7 років після завершення війни

Розмінувати аграрні землі можна буде за три роки після деокупації, сказав прем'єр-міністр України.

Розмінувати українські аграрні землі можна буде упродовж трьох років після деокупації. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"У нас є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель протягом трьох років після визволення територій. І загалом за 5-7 років закінчити розмінування всієї території України", - сказав він.

Шмигаль розповів, що для розмінування агроземель збираються використовувати дрони, а також спеціальні розміновувальні машини та роботів.

Вже розпочинаємо виробництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв", - додав прем’єр-міністр.

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