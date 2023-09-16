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Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

  1. В Украине

Шмыгаль: У власти есть цель — разминировать всю Украину через 5-7 лет после завершения войны

17:21, 16 сентября 2023
Разминировать аграрные земли можно будет через три года после деоккупации, сказал премьер-министр Украины.
Шмыгаль: У власти есть цель — разминировать всю Украину через 5-7 лет после завершения войны
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Разминировать украинские аграрные земли можно будет в течение трех лет после деоккупации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение трех лет после освобождения территорий. И в целом за 5-7 лет закончить разминирование всей территории Украины", - сказал он.

Шмыгаль рассказал, что для разминирования агроземель собираются использовать дроны, а также специальные разминировочные машины и роботы.

Уже приступаем к производству украинских разминочных машин для наших аграриев", - добавил премьер-министр.

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