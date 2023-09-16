Шмыгаль: У власти есть цель — разминировать всю Украину через 5-7 лет после завершения войны

Разминировать аграрные земли можно будет через три года после деоккупации, сказал премьер-министр Украины.

Разминировать украинские аграрные земли можно будет в течение трех лет после деоккупации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение трех лет после освобождения территорий. И в целом за 5-7 лет закончить разминирование всей территории Украины", - сказал он.

Шмыгаль рассказал, что для разминирования агроземель собираются использовать дроны, а также специальные разминировочные машины и роботы.

Уже приступаем к производству украинских разминочных машин для наших аграриев", - добавил премьер-министр.

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