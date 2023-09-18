Обрано голову Теплицького райсуду Вінницької області

Головою Теплицького районного суду Вінницької області строком обрано Олександра Германа.

15 вересня відбулися збори суддів Теплицького районного суду Вінницької області, на порядку денному яких було питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови Теплицького районного суду Вінницької області строком на три роки обрано Германа Олександра Сергійовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.