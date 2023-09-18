Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації

Уряд зробив більш жорсткими Ліцензійні умови для господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

РСУ наполягає на перегляді норми щодо неможливості перебування заступника керівника апарату суду в судах, де кількість працівників апарату не перевищує 75

В Раду суддів України поступила маса звернень від районних судів, а ДСА та ВРП тепер необхідно реагувати.

Кабмін виключив з постанови норму про огляд авто митниками за дорученням правоохоронців

Кабмін змінив вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами.

  1. В Україні

Обрано голову Теплицького райсуду Вінницької області

12:01, 18 вересня 2023
Головою Теплицького районного суду Вінницької області строком обрано Олександра Германа.
Обрано голову Теплицького райсуду Вінницької області
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

15 вересня відбулися збори суддів Теплицького районного суду Вінницької області, на порядку денному яких було питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови Теплицького районного суду Вінницької області строком на три роки обрано Германа Олександра Сергійовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду